Львовским матерям-героиням до сих пор не выплатили положенные деньги

В этом году почетное звание «Мать-героиня» получили 82 львовянки, однако до сих пор они не получили принадлежащие им по закону денежные вознаграждения, несмотря на публичные обещания высших должностных лиц Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на сессии Львовского городского совета городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

Во время сессии городской председатель Львова обнародовал свое обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО о критической ситуацией с выплатой вознаграждений матерям-героиням.

В своем обращении мэр Львова отмечает то, что «несмотря на принятые постановления и публичные обещания высших должностных лиц Украины, в нашем государстве продолжается практика несоответствия слов с действительностью».

По его словам, примером этого является критическая ситуация, сложившаяся вокруг выплаты одноразового вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня», «ведь несмотря на Указы Президента Украины и постановления Кабинета министров Украины средства на счета городского совета для проведения необходимых проплат до сих пор не поступили».

А.САДОВЫЙ информировал, что с целью выделения в 2009 году бюджетных средств, предусмотренных на выплату одноразового вознаграждения «Матерям-героиням», управлением социальной защиты Львовского городского совета поданы заявки на выделение этих средств для 82 лиц. Размер одноразового денежного вознаграждения женщинам, которым в 2009 году присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня», составляет 6690 грн. Общая сумма, необходимая для выплаты одноразового денежного вознаграждения в 2009 году составляет 548 580 грн.

«В ответ на мое обращение к премьер-министру Украины (письмо от 01.12.2009 №1.3 исх. - 90) Ю.ТИМОШЕНКО поручено министру Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрию ПАВЛЕНКО, министру труда и социальной политики Украины Людмиле ДЕНИСОВОЙ и председателю Львовской ОГА Николаю КМИТЮ «принять меры для решения вопроса выплаты одноразового вознаграждения и о результатах информировать Кабинет министров и Львовского городского председателя».

В то же время, до сих пор управление социальной защиты Львовского городского совета не получило необходимую сумму средств. А, следовательно, не может провести выплату одноразового вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня», говорится в тексте обращения городского председателя, направленного в адрес Президента и премьер-министра государства. “Ввиду приоритетности поддержки многодетных семей в Украине и во Львове в частности, укрепление значимости почетного звания Украины «Мать-героиня» - «просим принять срочные меры для осуществления необходимых проплат», – говорится в обращении городского председателя.