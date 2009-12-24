Тимошенко: страна живёт всё более стабильно, доходы бюджета растут

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что после президентских выборов не случится никакого экономического краха, о котором в последнее время говорят.

Об этом она заявила в интервью журналу «Фокус».

«Краха не будет. Страна живёт всё более стабильно. Бюджет получает всё больше доходов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, после президентских выборов будет снята блокада Национального банка, который устраивал «финансовый голодомор как для экономики, так и для правительственных программ».

«И я думаю, что работа Кабмина плюс нормальное кредитование экономики, плюс положительные тенденции в мире помогут нам не только окончательно выйти из кризиса, но и быстро укрепить нашу экономику», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.