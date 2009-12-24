Милиция отнесет сотрудникам избиркомов на дом "не страшилки" от Луценко

Работники органов внутренних дел подготовили и вручат каждому из членов избирательных комиссий методички об обеспечении законности во время выборов и ответственности членов комиссий в случае нарушения законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Луцке сообщил министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО.

«Как и в 2006 году, мы раздаем всем членам избирательной комиссии методички об обеспечении законности во время выборов. Позавчера я подписал распоряжение, чтобы этот бюллетень милиция распространила – для работников комиссий, в том числе и у них дома», - сказал он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в этих брошюрах, кроме нормативных актов, напечатаны реальные примеры ответственности членов избирательных комиссий, которые были наказаны за попытки фальсификации волеизъявление граждан.

«Это – не страшилка, это объективный документ, который будет напоминать им об ответственности», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он призвал членов избирательных комиссий "действовать исключительно по закону”. “Думайте, что будет после выборов. После выборов жизнь не заканчивается. Не продавайтесь ни за какие деньги», - сказал он, добавив, что “отсутствие кормильца вследствие наказания вряд ли хорошо повлияет на состояние семьи”.