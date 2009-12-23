Кабмин отменил обязательную сертификацию продуктов питания

Кабинет министров Украины отменил обязательную сертификацию продуктов питания, за исключением предназначенных для детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

«Отменена обязательная сертификация продуктов питания. Оставили только сертификацию детского питания», - сказала она.

А.КУЖЕЛЬ пояснила, что необходимость данной обязательной сертификации на сегодняшний день отпала, поскольку качество продукции контролирует ряд специализированных контролирующих органов, в том числе ветеринарии.