В БЮТ увидели, что Янукович сам себе вредит

Представители общественных организаций Луганской области написали открытое письмо кандидату на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, в котором выразили недоумение и возмущение работой его штабистов по созданию видимости поддержки своего кандидата общественностью Луганщины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как отмечается в письме, 22 декабря во время визита В.ЯНУКОВИЧА в Луганск была организована встреча кандидата в президенты «с якобы поддерживающими его представителями луганской интеллигенции и общественниками».

По мнению авторов обращения, «члены организаций, присутствовавших на встрече, являются карманными организациями местной власти. Их руководители состоят на зарплате в областном и местных советах, одновременно являясь депутатами этих советов от Партии регионов, имеют теплые офисы, и соответственно, являются частью админресурса, который «регионалы» всегда использовали в нашей области».

Лидеры общественных организаций, подписавших открытое письмо, считают, что желание спекулировать на общественности, принесет только вред и без того стремительно падающему рейтингу В.ЯНУКОВИЧА на Луганщине.

По их мнению, псевдофорум проходил «в противовес состоявшемуся 12 декабря в том же Драматическом театре Народному Собранию Луганщины, где 60 независимых общественных организаций выразили свою поддержку кандидату на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО».

«Организаторы бутафорских сборов стремятся убедить В.ЯНУКОВИЧА, что «Луганщина убеждений не меняет», но луганчане видят, как местная власть в лице Партии регионов заботится о них. Вырубка зеленых насаждений, дерибан земли, захват придомовых территорий, воровство и неэффективное использование бюджетных средств, необоснованные тарифы, взятки и незаконная приватизация – все это результаты хозяйствования на Луганщине членов команды кандидата в президенты В.ЯНУКОВИЧА», - говорится в заявлении.

Независимые общественные организации Луганщины заявили решительный протест против административного давления на избирателей с использованием заангажированных руководителей общественных объединений. Члены этих организаций уже давно разочаровались как в местных представителях Партии регионов, полностью оккупировавшей местную власть на Донбассе, так и в лидере этой партии В.ЯНУКОВИЧЕ, отмечается в обращении.

По информации пресс-службы, обращение подписали представители таких общественных организаций: Народное собрание Луганщины, Областной союз защиты прав жителей общежитий, Народный фронт Луганщины, Независимый профсоюз таксистов, Громадський контроль, Козацкий блок, Правовой простор, Комитет философии правовой самозащиты и другие.