Что думают украинцы о скандале с Межгорьем (опрос)

Большинство украинцев высказываются за возвращение резиденции “Межигорье” в государственную собственность.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

Больше половины украинцев (52,9%) знают о скандале, связанном с законностью приобретения в собственность и пользования лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ земельным участком и зданиями в урочище Межигорье.

В то же время, почти половина опрошенных (47,1%) ничего не знают об этом.

Большинство граждан (54,6%) считают, что резиденцию “Межигорье” нужно вернуть в государственную собственность. Только 12,2% опрошенных придерживаются мнения, что резиденцию нужно оставить в собственности В.ЯНУКОВИЧА, а треть (33,2%) не смогла определиться.

Опрос проводился 11-16 декабря 2009 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.

Справка УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции “Межигорье”, где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ. Правительство поручило Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции “Межигорье” в государственную собственность.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции “Межигорье”.