Тимошенко: Януковича близко у власти не будет

Премьер Юлия Тимошенко обещает не сотрудничать с Виктором Януковичем в будущем.

Об этом она заявила в эфире "Шустер.Live", отвечая на вопрос, исключает ли она сотрудничество с Януковичем, Ющенко, Яценюком, Тигипко, с которыми соревнуется на этих выборах.

"Я могу абсолютно точно сказать, что Януковича близко возле власти не будет. Я это заявляю сознательно и четко", - цитирует премьера Украинская правда.

"Что касается Ющенко, мне кажется, что его в политике совсем не будет и не будет ни в каких других составляющих власти", - добавила Тимошенко.

Что касается Яценюка и Тигипко, то Тимошенко заявила, что не помнит, чтобы когда-то с ними воевала.

"Я точно знаю, кто мой конкурент - это Виктор Янукович. Мы с ним люди из разных планет, а поэтому после выборов президента в одной команде не будем", - подчеркнула она.

Комментируя сотрудничество с Жванией, Третьяковым, Мартыненко, которых она когда-то критиковала, то Тимошенко сказала, что у нее "окружения нет".

"Окружение есть у тех, кто воспринимает людей как окружение. Люди, которых вы назвали, работают во фракции НУНС, и голосуют как нормальные депутаты. Сегодня они не власть, но если они поддерживают нас как правительство, то безусловно, нам эти голоса нужны", - добавила она.

На сегодняшнюю программу были приглашены Ющенко, Тимошенко и Янукович, но поскольку Президент и лидер оппозиции не пришли, время, выделенное на них, перешло Тимошенко. "Это и с кризисом так - всегда одна, - грустно пошутила Тимошенко. - Хотела постоять между двумя Викторами, загадать желание".