Коммунисты нарыли компромат на министра юстиции?

Верховная Рада Украины направила запрос народного депутата Виктории ДЕМЬЯНЧУК (фракция КПУ) к первому заместителю министра внутренних дел и генеральному прокурору о привлечении к уголовной ответственности министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий запрос сегодня обнародовал председательствующий на заседании парламента первый заместитель главы ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В частности, В.ДЕМЬЯНЧУК считает, что Н.ОНИЩУК должен быть привлечен к уголовной ответственности в связи с “совершением им преступных действий, направленных на присвоение недвижимого имущества в Форосе Автономной Республики Крым”.