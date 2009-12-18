Коммунисты нарыли компромат на министра юстиции?
11:18, 18 декабря 2009Политика
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ВР направила запрос в ГПУ
Верховная Рада Украины направила запрос народного депутата Виктории ДЕМЬЯНЧУК (фракция КПУ) к первому заместителю министра внутренних дел и генеральному прокурору о привлечении к уголовной ответственности министра юстиции Николая ОНИЩУКА.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий запрос сегодня обнародовал председательствующий на заседании парламента первый заместитель главы ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.
В частности, В.ДЕМЬЯНЧУК считает, что Н.ОНИЩУК должен быть привлечен к уголовной ответственности в связи с “совершением им преступных действий, направленных на присвоение недвижимого имущества в Форосе Автономной Республики Крым”.
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