КГГА нервничает из-за принудительных прививок и возможных осложнений

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выражает обеспокоенность содержанием проекта Закона Украины «О вакцинопрофилактике инфекционных болезней», который уже зарегистрирован в Верховной Раде, в связи с чем просит председателя ВР Владимира ЛИТВИНА не допустить принятия этого документа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ, в письме Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к В.ЛИТВИНУ содержатся замечания, касающиеся необходимости тщательного профессионального изучения и проверки отдельных положений указанного законопроекта на соответствие их Конституции Украины.

Как сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, проект Закона «О вакцинопрофилактике инфекционных болезней» вызвал бурную негативную реакцию со стороны общественных организаций людей с ограниченными возможностями и женщин. В частности, предостережения по поводу этого законопроекта, по ее словам, высказали профессор, главный научный сотрудник лаборатории иммунологии Института проблем патологии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, иммунолог Екатерина ГАРКАВА; председатель Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО; председатель Координационного совета городских общественных организаций инвалидов Василий НАЗАРЕНКО и другие.

По информации И.КИЛЬЧИЦКОЙ, в законопроекте содержатся нормы, обязывающие каждого человека к принудительной прививке, отказ от которой может привести к ограничению прав и свобод гражданина, гарантируемых Конституцией Украины.

«В случае отказа от прививки на основании норм упомянутого законопроекта человеку могут отказать в приеме на работу, в учебно-воспитательные заведения и т.п. Это является прямым нарушением норм Конституции”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Кроме того, она обратила внимание на то, что почти половина положений законопроекта посвящена ликвидации последствий поствакцинальных осложнений, а именно: социальные выплаты по инвалидности, выплаты в случае нетрудоспособности, помощь на захоронение.

“Хочу напомнить, что создание нетрудоспособного общества не оправдывает ни одна вакцинопрофилактика», – сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Первый заместитель председателя КГГА отметила, что пренебрежение правами и свободами граждан на законодательном уровне может вызвать значительный резонанс и привести к хаосу в обществе.