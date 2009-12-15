Ющенко не понимает, откуда Тимошенко возьмет деньги на выборы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не понимает, из каких источников будут финансироваться президентские выборы, если премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказывается вносить в Верховную Раду проект бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на региональном форуме Конгресса украинской интеллигенции в Одессе.

«Вчера премьер-министр заявила, что она не будет вносить в Верховную Раду проект бюджета на 2010 год. А как выборы? Кто их будет финансировать? Из каких источников?», - спросил Президент.

Он также раскритиковал правительство за то, что до сих пор не принята бюджетная резолюция, экономическая программа развития.

«Я никогда не буду понимать и поддерживать правительство, которое годами не будет ничего делать», - сказал Президент, критикуя деятельность правительства и в других сферах.