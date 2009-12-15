Королевская утверждает, что штабы ПР на Донбассе охватила паника

Руководитель избирательной кампании Юлии Тимошенко на Донбассе, народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ утверждает, что «штабы Партии регионов на Донбассе охватила паника». Как заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ журналистам, «представители Януковича на Донбассе, лишившись поддержки ряда политических групп влияния и монополии на работу с избирателем, пытаются наверстать упущенное черным пиаром и деструктивными манипулятивными технологиями». Как передает корреспондент УНИАН, Н.КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя противодействия встречам премьер-министра Тимошенко с жителями Луганщины, заявила, что «в ход идут аморальные заявления, откровенная ложь и беспочвенные обвинения во всех мыслимых и немыслимых грехах».

«Наши оппоненты, – сказала она, – в попытках вернуть себе политическую монополию в регионе, без которой они не привыкли вести кампанию и не умеют фальсифицировать выборы, прибегают к самым аморальным, жестким деструктивным технологиям. Наша команда сталкивается с этим на каждом шагу – от процесса «обработки» наших членов комиссий, до манипуляций в информационном пространстве».