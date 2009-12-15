Тимошенко уверена, что достаточно снять Стельмаха, и доллар рухнет?
13:36, 15 декабря 2009Политика
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"Возможно, даже меньше шести гривен"
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что в 2010 году гривня сможет укрепиться до уровня меньше 6 грн./долл. при условии смены руководства государства и Национального банка Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая перед трудовым коллективом предприятия “Луганскуголь”.
“Это будет шесть (грн. за доллар – УНИАН), но не восемь. Возможно, даже меньше шести мы сможем сделать, если экономика начнет подниматься”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она подчеркнула, что это может быть сделано лишь в том случае, если в Украине будет новый Президент, который назначит новое руководство Национального банка Украины.
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