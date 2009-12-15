Литвин говорит, что Тимошенко есть за что отставлять, но...
Для отставки правительства есть основания, но это нецелесообразно на данный момент.
Об этом заявил спикер Владимир Литвин в эфире телеканала ICTV.
"Давайте отправим правительство в отставку. И есть за что отправлять правительство в отставку. Правительство будет и.о. Нового правительства не будет. Тогда вообще никакого разговора не будет. А что это даст людям?", - сказал он.
|Владимир Литвин
Кроме того, комментируя информацию о том, что экс-майор Николай Мельниченко просил деньги за молчание о роли Литвина в деле Гонгадзе, он заявил: "Мы не с кем не ведем переговоров, которые касаются какого-то финансирования".
"Это абсолютное табу, потому что разговаривать с политическими отбросами никто не собирается", - сказал Литвин.