Литвин говорит, что Тимошенко есть за что отставлять, но...

Для отставки правительства есть основания, но это нецелесообразно на данный момент.

Об этом заявил спикер Владимир Литвин в эфире телеканала ICTV.

"Давайте отправим правительство в отставку. И есть за что отправлять правительство в отставку. Правительство будет и.о. Нового правительства не будет. Тогда вообще никакого разговора не будет. А что это даст людям?", - сказал он.

"Правительство, наверное, хотело бы, чтобы его отправили в отставку, у нас обиженных любят, и сказали бы: люди добрые, мы хотели помочь, но видите, что с нами делают", - добавил спикер.

Кроме того, комментируя информацию о том, что экс-майор Николай Мельниченко просил деньги за молчание о роли Литвина в деле Гонгадзе, он заявил: "Мы не с кем не ведем переговоров, которые касаются какого-то финансирования".

"Это абсолютное табу, потому что разговаривать с политическими отбросами никто не собирается", - сказал Литвин.

Украинская правда