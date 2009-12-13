Тимошенко обещает, что после февраля будут отозваны все вето

До середины февраля в Украине средств для подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу-2012 достаточно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для журналистов во Львове заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«До середины февраля у нас есть финансовый ресурс, и мы будем делать все, чтобы Евро-2012 финансировалось. А после февраля у нас уже будут открыты все возможности для финансирования. Будут отозваны все вето и страна будет жить и развиваться стабильно и нормально», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, не возникнет ли проблем с финансированием во время подготовки в Евро-2012 в результате ветирования Президентом закона.