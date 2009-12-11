Тимошенко считает своего конкурента на выборах «обезьяной с бананом»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выполнил свою политическую миссию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время учредительного заседания Студенческого совета при Кабинете министров.

«Я думаю, что есть определенная функция и миссия у сегодняшнего действующего Президента, но не та, которую, возможно, мы ожидали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою позицию премьер-министр объяснила теорией хаоса: «Из одного порядка родить другой порядок практически почти невозможно, а превратить порядок, который не является логическим, в соответствующую систему хаоса, а из того делать новый порядок, намного легче».

Она считает, что сегодняшняя ситуация является «чистым листом» для создания новой истории Украины. «Если осмыслить то, что произошло, когда все старые системы – старая система государственного строя, старая система отношений, в том числе и в политике, и старая система оценки идеалов и лидеров – она сегодня превратилась в сплошной хаос. Но это не тот хаос, за которым - полное разрушение, а, по моему мнению, это тот хаос, из которого сейчас легко и четко можно лепить новые общественные отношения, новую систему государственного строя и новые цели, которые нужно ставить перед страной, перед народом, перед нацией», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства подчеркнула, что ее сейчас не волнует вопрос президентских выборов, и она не ощущает конкуренции с другими кандидатами в Президенты.

«Для меня абсолютно решен вопрос, что человек без образования, без виденья, что делать, абсолютно не понимая, как он оказался у власти, абсолютно не зная, как организовать минимальный организационный процесс и, как обезьяна, иногда банан сжимает в руке, а там гильотина стоит, и она, не разжимая руку, тянет банан назад, она понимает, что там гильотина, но банан намного ценнее. Вот так приблизительно выглядит тот кандидат в Президенты», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО, в то же время не называя имя этого кандидата в Президенты.

«Для меня этот человек еще в 2004 году уже абсолютно прекратил существовать как конкурент и как политик. Поэтому я считаю, что ситуация с президентской кампанией разрешена не сегодня, не вчера, а достаточно длительное время тому назад», - сказала глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что не верит в то, что исторические процессы происходят в обратном направлении. «Я не верю, что реки возвращаются вспять, не верю, что исторические процессы идут в обратную сторону, не верю, что Украина может иметь на стене в детских классах, школах, иметь этот портрет. Не верю и никто не заставит меня в это поверить», - сказала премьер.