Тимошенко не жалеет, что в 2004 г. поддержала Ющенко (обновлено)

Кандидат в президенты Украины, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не считает, что ошиблась, поддержав на прошлых президентских выборах Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом Ю.Тимошенко заявила в эфире телеканала Украина в программе «Готов отвечать».

«Сегодня говорить, что это было ошибкой, я не могу. Ошибкой была вся политика после того, как Президент стал Президентом. Но и сегодня, если нужно помогать Украине и принимать какие-то решения, я готова консолидироваться и с Президентом, и с другими силами парламента – ради решений для Украины», - сказала Ю.Тимошенко.

По словам премьера, ее взаимоотношения с президентом В.ЮЩЕНКО всегда были непростыми. «Мы никогда не были одной политической силой, мы всегда были разными политическими силами, но, будучи в абсолютно разных политических лагерях по партийной принадлежности, я пыталась всегда действовать так, чтобы поддержать Украину», - объяснила она.

Также Ю.Тимошенко отметила, что она не стала кандидатом в президенты на прошлых выборах не из-за отсутствия поддержки в обществе. «Я это сделала ради того, чтобы объединить все усилия людей доброй воли и попробовать олигархию победить. Это была моя цель. Я подставила плечи, подложила руки. Вы знаете, что он тяжело болел в то время, и я, по сути, провела избирательную кампанию за Президента», - сказала Ю.Тимошенко.

Она подчеркнула, что, поддержав В.Ющенко, она имела колоссальные надежды как и подавляющее большинство избирателей, которые отдали за него свои голоса.

«Думаю, что в то время не было иного выхода как объединиться против олигархии. Не было другой возможности. И потому жалеть о том, что я поддержала, я не могу, но, с другой стороны, все, что потом происходило пять лет – это для меня было очень тяжелым ударом», - призналась глава правительства.