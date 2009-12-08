Украине нужна еще одна спецслужба - проверять декларации госчиновников?

Главное управление Государственной службы Украины инициирует проведение аудита деклараций о доходах, которые подают государственные служащие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам руководитель Главного управления Государственной службы Украины Тимофей МОТРЕНКО.

По его словам, для реализации этого процесса необходимо создать специальную службу, которая занималась бы проведением такого аудита.

При этом он отметил, что служба может быть создана за счет кадров, которые уже работают на государственной службе.

В Главгосслужбе считают, что необходимо принять специальный закон о декларировании и аудите деклараций.