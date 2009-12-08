В БЮТ хотят оставить украинцам азартные игры - только с государством

В Украине вводится государственная монополия на организацию и проведение лотерей. Именно такое положение содержится в зарегистрированном в аппарате ВР законопроекте бютовца Антона Яценко. В то же время нардеп предлагает запретить проведение в Украине любых других лотерей, кроме государственных, распространение на территории Украины лотерей, организованных за пределами Украины и рекламу таких лотерей. Все это, по мнению автора законопроекта, должно обеспечить социальную защиту интересов граждан, контроль со стороны государства и дальнейшее развитие лотерейной деятельности в Украине.

Порядок организации и проведения лотерей, “в том числе требования к защищенности лотерейных билетов, стоимости одного шанса, выплаты призов” нардеп предлагает отдать на откуп Кабмину.

А среди лотерей, которые КМУ хочет забрать под свое крылышко перечислены такие: числовые лотереи, в том числе бинго (кено), безтиражные (мгновенные) лотереи, номерные тиражные лотереи, лотереи, которые проводятся в режиме реального времени (он-лайн), другие виды лотерей.

Причем довольно интересно выглядит предлагаемое нардепом описание лотерей он-лайн: “Лотереями, которые проводятся в режиме реального времени (он-лайн), являются числовые лотереи, условия которых предусматривают приобретение игроком лотерейного шанса, который отображается в электронном терминале принятия ставок, которые являются частью единой компьютерной сети, контролируемой государственным казначейством Украины в режиме реального времени”. К этому автор добавляет, что “лотерейный продукт”, который должны продавать в режиме он-лайн, может быть “нескольких видов”. (Интересно, не будут ли внешне напоминать “электронные терминалы по розыгрышу лотерейных шансов в режиме он-лайн” недоброй памяти игровые автоматы?)

От имени государства проведение лотерей предлагается поручить организатору лотереи - центральному органу государственной власти, “который определяется Кабинетом Министров”. А средства, полученные от лотерейной деятельности, после уплаты расходов по ее проведении, а также призов - зачислять в доходы госбюджета.