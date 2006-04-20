В Киеве разбилась иномарка (фото)

На перекрестке улиц Ивана Кудри и Патриса Лумумбы вчера произошла авария. В этом районе меняли светофоры, и поэтому движение транспорта ничем не контролировалось, поскольку городские власти не соизволили поставить регулировщика.

Водитель "Фиата" ехал по улице П. Лумумбы и на перекрестке, проигнорировав знак, не пропустил ехавший по Ивана Кудри "Опель", из-за чего получил удар в левый бок, передают «Кияни» .

Так как скорость "Фиата" была немаленькой, машину занесло и даже перевернуло на крышу.

«ForUm»