В Киеве разбилась иномарка (фото)

11:14, 20 апреля 2006
Политика
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На перекрестке меняли светофоры

На перекрестке улиц Ивана Кудри и Патриса Лумумбы вчера произошла авария. В этом районе меняли светофоры, и поэтому движение транспорта ничем не контролировалось, поскольку городские власти не соизволили поставить регулировщика. 

Водитель "Фиата" ехал по улице П. Лумумбы и на перекрестке, проигнорировав знак, не пропустил ехавший по Ивана Кудри "Опель", из-за чего получил удар в левый бок, передают «Кияни» . 

Так как скорость "Фиата" была немаленькой, машину занесло и даже перевернуло на крышу.

 

«ForUm» 

 

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