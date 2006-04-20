Nemiroff реорганизован

Группа компаний Nemiroff реорганизована в Nemiroff Холдинг. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что 10 марта текущего года собранием акционеров Группы компаний Nemiroff было принято решение о реорганизации ее структуры управления и образовании Nemiroff Холдинг, в состав которого вошли все предприятия Группы. Отмечается, что члены Совета директоров Nemiroff Холдинг, назначаемые акционерами, определяют направления стратегического развития Холдинга. Оперативное управление всеми предприятиями, которые вошли в Nemiroff Холдинг, осуществляется президентом Управляющей компании Nemiroff, избираемым Советом директоров Nemiroff Холдинг.

Сообщается, что 14 апреля 2006 года Советом директоров Nemiroff Холдинг на пост президента Управляющей компании Nemiroff был приглашен Александр ГЛУСЬ. Яков ГРИБОВ, возглавлявший УВК Nemiroff с 1997 года, перешел в состав Совета директоров Nemiroff Холдинг.

Как сообщили в пресс-службе, 31-летний А.ГЛУСЬ с 2003 года был генеральным директором ТД Nemiroff в России (г. Москва, Россия).

Справка УНИАН. Украинская водочная компания Nemiroff - один из лидеров легального водочного рынка Украины. Ассортимент состоит из 25 позиций (водки классические - 3 вида, водки особые - 8 видов; горькие настойки - 4 вида; сладкая настойка - 1 вид; TOP Spy - 4 вида, Jolly Spy - 5 видов). Продукция компании поставляется в 52 страны мира.

Объем произведенной в 2002 году продукции составил 3,23 млн. дал, в 2003 г. - 4,55 млн. дал (40% роста), в 2004 г. - 6,69 млн. дал (44% роста), в 2005 г. - 8,33 млн. дал.