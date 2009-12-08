В ГПУ заявляют, что дело педофилов они не тормозят

В Генеральной прокуратуре Украины опровергают обвинения народного депутата Григория ОМЕЛЬЧЕНКО в затягивании с расследованием уголовного дела о растлении несовершеннолетних детей.

Об этом заявил в комментарии газете «Сегодня» (№272 (3405)) заместитель генпрокурора Украины Виталий ЩЕТКИН.

«Сказанное ОМЕЛЬЧЕНКО очень далеко от истины. Следствие по делу продолжается в нормальном режиме, по утвержденному плану», - сказал В.ЩЕТКИН.

По его словам, единственное, в чем следствие испытывает некоторые трудности, — не всегда удается найти общий язык с Еленой ПОЛЮХОВИЧ и ее адвокатом.

«Они считают лишним ряд необходимых следственных действий — дополнительных допросов, психологических и других экспертиз... При таком отношении закончить расследование за полтора месяца, как бы кому-то ни хотелось, невозможно», - отметил замгенпрокурора.

«Елена сама просила передать дело из милиции в прокуратуру, а теперь недовольна, что ее и детей спрашивают то, о чем они уже давали показания следователям МВД. Но мы ведь не можем опираться только на те данные, которые были добыты раньше милицией», - добавил В.ЩЕТКИН.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Г.ОМЕЛЬЧЕНКО в эфире ТВі заявил, что располагает доказательствами по делу педофилов, в том числе и свидетельствами людей, чего достаточно для содержания под стражей всех фигурантов.

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заверил, что в случае затягивания с расследованием пойдет на разглашение оперативных данных, которые хранятся следствием в тайне.

По словам Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, если бы в этом деле не фигурировали политики, уже были бы задержаны все подозреваемые, и следствие могло быть завершено, максимум, за полтора месяца. Депутат утверждает, что дело тормозили работники милиции.

«А теперь руководство Генеральной прокуратуры, в сущности, уклоняется от эффективного планомерного завершения досудебного следствия…», - заявил Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Газете «Сегодня» Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также повторил свою позицию: «В так называемом «деле педофилов» правоохранительные органы руководствуются не законом, а политическими пристрастиями, делая все, чтобы до президентских выборов оно не было расследовано. Сначала ведомство Юрия ЛУЦЕНКО волокитило следствие, теперь это делают подчиненные Александра МЕДВЕДЬКО".