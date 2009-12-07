Суд обязал ЦИК забрать руководство окружкомом у человека Януковича

Киевский апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить свое решение о назначении на должность секретаря окружной избирательной комиссии №188 в Херсонской области представителя кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА вместо представителя кандидата на пост главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил уполномоченное лицо В.ЮЩЕНКО в ЦИК с правом совещательного голоса, народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Андрей ПАРУБИЙ.

По словам А.ПАРУБИЯ, суд полностью удовлетворил исковые требования штаба кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО.

Суд также обязал ЦИК в дальнейшем придерживаться принципа паритетности при назначении руководителей ОИК от всех кандидатов на пост Президента.

«Конечно, ЦИК имеет право в течение двух дней подать апелляцию в Высший админсуд. Мы не знаем, будет комиссия это делать или нет, но суд первой инстанции полностью удовлетворил наши требования”, - сказал А.ПАРУБИЙ.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря на заседании ЦИК было принято решение о заменах в составе ряда окружных избирательных комиссий (ОИК), в том числе ОИК № 188 в Херсонской области.

Во время рассмотрения А.ПАРУБИЙ заметил, что замена секретаря ОИК № 188 нарушает паритетность в представительстве всех кандидатов на руководящих должностях в ОИК.

После заседания ЦИК А.ПАРУБИЙ сообщил журналистам, что в состав ОИК № 188 вошли два представителя кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО, а именно секретарь комиссии Лидия ГРУШКО и член комиссии Лидия ЗЕМЛЯК. Л.ГРУШКО отказалась занимать должность секретаря комиссии, и поэтому на эту должность представители В.ЮЩЕНКО намеревались утвердить Л.ЗЕМЛЯК. Вместо этого ЦИК проголосовала за назначение на эту должность Жанны ТКАЧЕНКО. За это решение проголосовали 12 членов ЦИК из 14 присутствующих на заседании, двое, в том числе председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ, воздержались.

«Представитель ЦИК, не информируя о том, что это вопрос будет сегодня (рассматриваться на заседании комиссии – УНИАН), за десять минут до начала заседания вносит этот вопрос… Это полностью меняет пропорциональность», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Сегодня, 7 декабря, А.ПАРУБИЙ заявил, что ЦИК отдает руководящие должности в избирательных комиссиях представителям кандидатов в президенты В.ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО.