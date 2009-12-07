Лужкова назвали почетным жителем Северодонецка и подарили цепь

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ стал Почетным гражданином украинского города Северодонецк Луганской области.

Как сообщается на официальном сайте городского совета, мэр Северодонецка Владимир ГРИЦИШИН вручил в пятницу в Москве Ю.ЛУЖКОВУ соответствующее удостоверение, цепь и нагрудный знак.

Вручение состоялось после подписания нового соглашения о сотрудничестве. По данным горсовета, стороны уже давно взаимодействуют в области торговли. Из Украины в российскую столицу, в основном, поступает продукция сельского хозяйства. За 9 месяцев текущего года товарооборот между городами составил почти 2 млрд. рублей.

В ходе церемонии Ю.ЛУЖКОВ заявил, что решение северодонецкой власти присвоить ему звание почетного гражданина он воспринимает "с большим искренним волнением".

Справка УНИАН. 12 мая 2008 года Служба безопасности Украины запретила мэру Москвы въезд в страну из-за его высказываний относительно Севастополя. В частности, на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота России Юрий ЛУЖКОВ заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя остался нерешенным, и Россия будет рассматривать его в интересах своего государственного права.