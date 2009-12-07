ЕЦ нашел «оптимальное время» для изменений в законах о выборах

Партия «Единый Центр» призывает все политические партии поддержать введение открытых списков на местных выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Согласно сообщению, на этой неделе все областные организации «Единого Центра» по всей Украине проведут круглые столы с участием представителей региональных организаций политических партий и депутатов местных советов. Цель – подписание Обращения к кандидатам в президенты Украины с требованием поддержать введение открытых списков на местных выборах.

Председатель «Единого Центра» Игорь КРИЛЬ констатировал, что каждый кандидат на пост Президента в своей предвыборной риторике постоянно говорит о необходимости открытых списков. «Так зачем нам ждать завершения президентских выборов? Сейчас есть шанс основным кандидатам на пост Президента доказать, что их слова не расходятся с действиями. Поддержите это решение в парламенте, и уже 30 мая 2010 года мы будем избирать советы всех уровней по открытым спискам», - заявляет И.КРИЛЬ.

Политик убежден, что «сейчас оптимальное время для внесения изменений в избирательное законодательство. И мы призываем всех основных политических игроков забыть о том, что мы являемся политическими оппонентами, и объединить усилия ради изменения избирательного законодательства».