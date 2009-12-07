Гриценко вспомнил, как его на ковер вызывал уполномоченный КГБ

Кандидат на пост Президента Украины, министр обороны в 2005-2007 гг. Анатолий ГРИЦЕНКО обратился к честным и ответственным офицерам и генералам с призывом не допустить разрушения Вооруженных сил.

“Порядочность и честь, доверие и поддержка, ответственное решение и результат – это и есть военное братство”, - отметил А.ГРИЦЕНКО в блоге на персональном сайте, поздравляя военнослужащих и ветеранов с Днем Вооруженных сил Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата.

А.ГРИЦЕНКО признался, что “раньше был скуп на теплое слово и похвалу, однако всегда уважал и поддерживал среди подчиненных умных, сильных людей, давал им возможность принимать самостоятельные решения, реализовывать свой потенциал, выдвигал на высокие и ответственные должности”.

“Они чувствовали мою поддержку, хотя, признаюсь, нечасто слышали от меня щедрые похвалы, - сказал кандидат в Президенты. - Уже сейчас, когда во имя общего дела вокруг начали объединяться десятки тысяч людей, причем не по принципу подчинения “командир-подчиненный”, а добровольно, на основе самоорганизации и самофинансирования, я понял насколько важными для таких отданных делу людей является слово – простое, но крайне важное для них слово – благодарности, похвалы и поддержки. Понял, что должен был говорить такие же слова похвалы и благодарности тем, с кем служил и работал в армии. Сегодня День ее рождения, и я хочу отдать долги”.

Поздравляя в день Вооруженных сил всех воинов, в погонах и без погон, А.ГРИЦЕНКО поблагодарил в первую очередь тех, кто учил и воспитывал его в армии.

“Помню всех своих учителей, это были личности – профессионалы и люди с душой. Они учили отличать не только РПГ от АКМ, или Су-27 от Су-25, но и оперу от оперетты и Бебеля от Бабеля. Учили думать, сомневаться, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность”, - заметил он.

Отдельные слова благодарности А.ГРИЦЕНКО выразил своим командирам.

“Среди них не было самодуров. Они поняли мой характер и не ломали его. Давали право на собственную позицию, на самостоятельное решение, право на ошибку. Не очень упрекали, когда “выходил из берегов”, очерченных догмами тех компартийных времен, и выводил за собой других. Даже прикрывали и защищали, когда меня на ковер вызывал уполномоченный советского КГБ и начальник политотдела с генеральскими лампасами, требуя исключить из партии и освободить преподавателя-диссидента. И позже, когда начальник Генштаба уже Украинской армии так же требовал немедленно уволить подполковника-мятежника, который в должности начальника управления “позволяет себе ставить под сомнение правильность программы развития Вооруженных сил”, - рассказал кандидат в Президенты.

А.ГРИЦЕНКО также поблагодарил и команду, с которой работал в Министерстве обороне. Тем, кто поддержал его с первого дня, и тем, кто сначала не воспринял новые требования и стратегические задачи, но позже понял их правильность и подставил плечо.

Также председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поблагодарил своих нынешних коллег, которые “профессионально и последовательно отстаивают государственническую позицию в парламенте по всем вопросам, касающимся укрепления армии и обороноспособности страны”.

Поздравляя военнослужащих, А.ГРИЦЕНКО сказал: “Я благодарен гражданам, и тем, кто служит, и тем, кто в запасе. Кто проявил свою готовность бороться за армию и за страну...”.

Вместе со словами благодарности экс-министр обороны попросил офицеров не уходить из Вооруженных сил в нынешние сложные времена.

“Благодарю офицеров и генералов, которые сегодня в чрезвычайно сложных условиях работают честно и ответственно, и кого неблагодарное государство заставляет проявлять настоящий героизм в мирное время – чтобы держать ситуацию под контролем, не допустить полного разрушения армии, сохранить ее кадровый потенциал. Поскольку это самое ценное, что в армии осталось, - подчеркнул он. - Прошу вас – продержитесь хотя бы полгода. Позже деньги будут и техника будет. А вот если профессионалы не выдержат издевательств со стороны государства и оставят армию – вот тогда уже не будет ничего”.