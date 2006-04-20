Чуть не сгорели все деньги Саакашвили

Минувшей ночью на первом этаже Национального банка Грузии произошел пожар. От огня пострадала одна комната, которая сгорела полностью, вышла из строя система видеонаблюдения.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Нацбанка Грузии, здание банка не пострадало, огонь был потушен через несколько минут после возникновения пожара. Ущерб составляет примерно 150 тысяч лари (80 тысяч долларов).

"Деньги не пострадали. Система перечислений и других операций тоже не пострадала. Причина пожара будет установлена специалистами и расследованием, но первое, что приходит на ум - это короткое замыкание", - сказал журналистам премьер-министр Грузии Зураб НОГАИДЕЛИ.