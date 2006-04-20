Ющенко не послушается Тимошенко

Президент Виктор Ющенко не будет вмешиваться в переговорный процесс по созданию коалиции.

Об этом сказала пресс-секретарь главы государства Ирина Геращенко, передает 5 канал.

По словам пресс-секретаря, вести переговоры - не является функцией президента.

"Президент Украины ведет исключительно открытый диалог и работу со всеми политическими лідерами", - сказала она.

"Сегодня политические партии должны показать ответственность перед народом без воспитателей с Банковской, а самим пройти первый этап формирования коалиции. Это ответственность исключительно участников переговорного процесса", - отметила Геращенко.

Ранее лидер Блока Юлия Тимошенко заявила, что "Нашу Украину" на переговорах по формированию коалиции демократических сил должен представлять лично президент Украины, почетный председатель партии "Народный союз "Наша Украина" Ющенко.

Украинская правда