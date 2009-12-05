То, что партии ни на что не похожи, не говорит о том, что они не нужны

Кандидат в президенты Украины, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Украине еще не завершилась политическая структуризация общества.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила в программе «Большая политика с Евгением Киселёвым» на телеканале «Интер».

«То, что сегодня политические партии еще ни на что не похожи, и что они не представляют собой настоящие европейского типа цивилизованные партии – это говорит не о том, что партии не нужны, а о том, что в Украине еще очень молодая демократия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, по ее мнению, политически структурированное общество должно опираться на настоящую свободу слова. «Весь мир, не только Украина, пришла к партийному принципу, потому что можно увидеть партию, знать как она голосует и после того отдавать, или не отдавать голоса. Но при этом есть одна маленькая деталь – должна быть настоящая свобода слова – когда не передергивается, нет преимуществ в одну или другую сторону, когда не формируются тенденциозные информационные потоки, и тогда действительно общество знает как каждая партия действует», - считает она.