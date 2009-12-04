Гриценко считает, что 12 лет в школе - это слишком для девушек

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает увеличить количество учителей общеобразовательных школ.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ирпене (Киевская область), сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Он также сообщил, что внес на рассмотрение парламента законопроект №5252, который предусматривает возвращение к десяти годам учебы в средней школе.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что «введение двенадцатилетки было бессмысленным копированием европейского опыта».

«Двенадцатилетка в школе не учитывает ни демографической ситуации в Украине, ни современного состояния информированности общества», - заявил он.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО обратил внимание на то, что по украинскому законодательству «17 лет является брачным возрастом для девушек, а двенадцатилетнее образование заставляет их учиться до девятнадцати». «Поэтому сегодня имеют место случаи, когда «в школу идут девушки с двумя детьми», - заметил кандидат в президенты.

А.ГРИЦЕНКО отбросил сомнения некоторых политиков по поводу возвращения к десятилетнему образованию в школе. В частности, он посоветовал лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, «который для определения своей позиции в этом вопросе намерен провести социологический опрос», не делать этого.

“Ведь поддержка таких изменений очевидна и среди детей, и среди родителей, и среди учителей, и даже среди педагогов, которые готовят кадры для школ”, - убежден он.

А.ГРИЦЕНКО также возразил против мнения, что сокращение срока школьной учебы на два года и фактическое уменьшение рабочих часов нуждается в сокращении количества учителей. Напротив, он предлагает увеличить численность школьных преподавателей, чтобы разгрузить педагогов и дать им возможность быть современными информированными специалистами.

«Учитель должен иметь время для самостоятельной работы, для того, чтобы быть в курсе последних событий и информации в мире», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, он в очередной раз отметил необходимость повышения социального статуса учителя, а именно – увеличения уровня зарплаты минимум на 10-15% по сравнению со средней зарплатой по стране.