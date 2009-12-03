Литвин рассказал об «основном законе выживания человечества»

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что власть должна нести ответственность за ущерб экологии и здоровью людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, об этом он заявил во Львове во время Международной научно-практической конференции “Глобальные изменения климата: угрозы человечеству и механизмы предотвращения”.

Он также подчеркнул необходимость принятия любых государственных решений исключительно на основе экспертных выводов ученых и научного содружества.

“Во избежание возможной экологической катастрофы и проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, политики, государственные мужи, принимая решение, должны руководствоваться установками, которые были бы определены в выводах ученых”, - добавил В.ЛИТВИН.

По его мнению, любые законы, указы Президента или постановления правительства должны приниматься с учетом “экспертного вывода научного содружества, а не политической целесообразности”. По словам спикера, тогда “у нас не будет таких проблем, как наводнения, опустошение земель, загрязнение рек и воздуха”.

В.ЛИТВИН отметил, что “в Украине особенно тяжелая экологическая ситуация, поскольку все без исключения области Украины страдают от опасных отходов, мусоросвалок, условно питьевой воды”. По словам председателя ВР, власть в Украине “сознательно вредит экологии страны, поэтому она должна нести ответственность за ущерб экологии и здоровью людей, вплоть до уголовной ответственности власть предержащих”.

Председатель ВР отмечает, что “кричащей проблемой”, в частности, для экологии Западной Украины, является несанкционированная вырубка лесов. По его мнению, вырубку лесов надо запретить. В.ЛИТВИН добавил, что решение относительно этого должно приниматься “на основании соответствующего заключения специалистов и учитывать мнение людей, живущих на той территории”.

Участники конференции приняли заявление о поддержке принятия Экологической конституции Земли, разработанной украинскими специалистами и учеными на международном уровне. В.ЛИТВИН отметил, что речь идет об “основном законе выживания и развития человечества”, который будет регулировать все договоры о защите экологии и экологической деятельности на планете.