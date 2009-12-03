Литвин рассказал об «основном законе выживания человечества»
Власть должна ответить за ущерб...
Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что власть должна нести ответственность за ущерб экологии и здоровью людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, об этом он заявил во Львове во время Международной научно-практической конференции “Глобальные изменения климата: угрозы человечеству и механизмы предотвращения”.
Он также подчеркнул необходимость принятия любых государственных решений исключительно на основе экспертных выводов ученых и научного содружества.
“Во избежание возможной экологической катастрофы и проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, политики, государственные мужи, принимая решение, должны руководствоваться установками, которые были бы определены в выводах ученых”, - добавил В.ЛИТВИН.
По его мнению, любые законы, указы Президента или постановления правительства должны приниматься с учетом “экспертного вывода научного содружества, а не политической целесообразности”. По словам спикера, тогда “у нас не будет таких проблем, как наводнения, опустошение земель, загрязнение рек и воздуха”.
В.ЛИТВИН отметил, что “в Украине особенно тяжелая экологическая ситуация, поскольку все без исключения области Украины страдают от опасных отходов, мусоросвалок, условно питьевой воды”. По словам председателя ВР, власть в Украине “сознательно вредит экологии страны, поэтому она должна нести ответственность за ущерб экологии и здоровью людей, вплоть до уголовной ответственности власть предержащих”.
Председатель ВР отмечает, что “кричащей проблемой”, в частности, для экологии Западной Украины, является несанкционированная вырубка лесов. По его мнению, вырубку лесов надо запретить. В.ЛИТВИН добавил, что решение относительно этого должно приниматься “на основании соответствующего заключения специалистов и учитывать мнение людей, живущих на той территории”.
Участники конференции приняли заявление о поддержке принятия Экологической конституции Земли, разработанной украинскими специалистами и учеными на международном уровне. В.ЛИТВИН отметил, что речь идет об “основном законе выживания и развития человечества”, который будет регулировать все договоры о защите экологии и экологической деятельности на планете.