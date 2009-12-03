Путин заявляет, что США не пускают Россию в ВТО

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что США препятствуют вступлению России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с россиянами в программе «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

«Вступление в ВТО остается нашей стратегической целью. Но у нас складывается впечатление, что по неизвестным нам причинам некоторые страны, в том числе и США, препятствуют нашему вступлению в ВТО», - сказал В.ПУТИН.

Он заявил, что для России главным приоритетом все же является интеграция на постсоветском пространстве.

«И поэтому мы очень рады процессу, который связан с формированием Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Беларусью», - сказал В.ПУТИН.

При этом премьер признал, что после организации Таможенного союза вопрос вступления в ВТО возникнет с новой актуальностью.

«После организации Таможенного союза наступает новые качество, и мы должны вступать в ВТО уже Таможенным союзом. Либо в индивидуальном качестве, но, проводя глубокие, очень предметные консультации и согласовывая все позиции с нашими партнерами по Таможенному союзу», - заявил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Минске по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Президенты России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали документы о создании Таможенного союза.

Справка УНИАН. Россия в 1995 году начала переговоры о вступлении в ВТО.