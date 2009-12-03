Нардепов пугают «привилегиями» безнаказанно убивать и насиловать

Верховной Раде Украины предлагают вычеркнуть из закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» любые упоминания о специальных пенсиях, установленных законами «О государственной службе», «О Национальном банке Украины», «О дипломатической службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О прокуратуре», «О статусе народного депутата Украины», «О статусе судей», «О судебной экспертизе», «О статусе и социальной защиты граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы», «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов», Таможенного кодекса Украины, Положения о помощнике-консультанта народного депутата Украины и тому подобное.

Соответствующий законопроект зарегистрировали два нардепа от фракции НУ-НС Николай Кульчинский и Зиновий Шкутяк. Авторы законопроекта ссылаются на Конституцию, которая запрещает введение любых привилегий для отдельных категорий граждан. В то же время по их мнению, отмена специальных пенсий не может быть нарушением части третьей статьи 22 Конституции Украины, которая запрещает “сужение содержания и объема существующих прав и свобод” при принятии новых законов или внесении изменений в действующие.

В объяснительной записке к законопроекту нардепы отмечают, что при принятии последней редакции Конституции следовало отметить, что “ограничение прав не допускается, если при их введении не была нарушена статья 24 Конституции Украины, которая запрещает установление привилегий или ограничений, скажем, по признаку принадлежности к представителям власти”.

“Если этого принципа не придерживаться, - утверждают авторы законодательной новации, - может возникнуть ситуация, когда народные депутаты примут, например, закон о том, что определенные категории лиц имеют право (привилегии) безнаказанно наезжать своими автомобилями на пешеходов или безнаказанно убивать, грабить, насиловать людей. По логике защитников привилегированных, данный закон уже нельзя будет ни отменить, ни изменить, поскольку это будет нарушением статьи 22 Конституции Украины...”