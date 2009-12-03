Матвиенко объяснил, почему «Собор» решил поддержать Ющенко

УРП «Собор» имеет к Президенту Украины достаточно много претензий, однако решение о поддержке его кандидатуры - это "цивилизационный выбор". Именно так обосновал позицию Центрального провода лидер политической силы Анатолий Матвиенко.

В комментарии сайту «Наш выбор» Матвиенко сказал, что партия поддерживает Ющенко, потому что «мы должны защищать стратегию украинского выбора, и именно Ющенко предлагает к этому идти – не вступать в амбициозные противостояния, а соединиться с национально-демократическими силами».

В то же время Матвиенко отметил, что не все удалось реализовать, и к Президенту есть довольно много претензий, «но это не значит, что мы можем отказаться от проукраинской перспективы».

«Поскольку мы смотрим стратегически, то нас не интересует 2010 год, нас интересует – куда мы будем двигаться. Именно здесь консолидируемся вокруг позиции Ющенко, что выбор 2010 – это цивилизационный выбор, а не выбор конкретного кандидата», - подытожил лидер УРП «Собор».

Он также напомнил, что партия приняла заявление, в котором призвала национал-демократические силы консолидироваться не вокруг личных амбиций, а ради демократического будущего Украины.