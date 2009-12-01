Литвин хочет понять, сколько может съесть борьба с гриппом за 10 дней

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что для обеспечения эффективной борьбы с эпидемией гриппа нужно найти дополнительное финансирование из бюджета, которое реально может быть потрачено до конца года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам, комментируя имеющиеся в украинском парламенте законодательные предложения о выделении 1 млрд. грн. или 200 млн. грн. (УНИАН: народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ внес в ВР законопроект, которым предусматривается выделить 200 млн. грн. для подготовки борьбы с новой волной гриппа).

«Лучше было бы определиться с тем, что реально может быть потрачено, получив соответствующие цифры от Министерства здравоохранения», - сказал В.ЛИТВИН.

Спикер парламента отметил, что даже в случае принятия соответствующего закона в ближайшее время реальное финансирование может начаться лишь в 20-х числах декабря, поскольку Президент Украины имеет 15 дней на подписание или ветирование соответствующего закона.

Вместе с тем, отвечая на вопрос УНИАН относительно того, насколько можно верить цифрам, полученным от Минздрава, учитывая информацию о неэффективном использовании ранее выделенных министерству средств, В.ЛИТВИН отметил, что в целом стране нужно задуматься над вопросами, почему так много людей умирают от разных болезней.

«Почему мы не объявляли эпидемии, когда от пневмонии ежегодно за последние 5 лет умирали 6-6,5 тыс. человек?», - спросил В.ЛИТВИН. Он также отметил, что нынешняя эпидемия гриппа является скорее не эпидемией болезни, а политической эпидемией. «Эта цифра страшная, сколько умерли от гриппа, и нельзя получить информацию, сколько людей умерли именно от калифорнийского гриппа», - сказал он.

Председатель ВР также отметил, что ежегодно в Украине умирает 90 тыс. человек от раковых заболеваний, 460 тыс. – от сердечно-сосудистых заболеваний, широко распространены такие болезни как СПИД и туберкулез, а в Украине до сих пор нет стратегических подходов к преодолению или, по крайней мере, уменьшению таких заболеваний.