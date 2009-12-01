Президент Европарламента надеется на украинских политиков

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК выразил надежду, что украинские политики смогут преодолеть политические разногласия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам после встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

«Мы надеемся, что Украина преодолеет политическое разъединение, это важно также и для нас, для построения отношений, и мы должны говорить об этом открыто», - сказал он.

В свою очередь, спикер украинского парламента отметил, что на сегодняшний день политическая температура в Украине несколько повышена в связи с президентской кампанией. Вместе с тем, по словам В.ЛИТВИНА, Украине и ЕС в своих отношениях необходимо выходить на практические решения в переговорах о новом соглашении об ассоциации и создании зоны свободной торговли.

В.ЛИТВИН также отметил, что Украина должна иметь предсказуемые отношения с Россией, чтобы Европа была спокойной, по крайней мере, в энергетической сфере.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября спикер украинского парламента начал двухдневный визит в Брюссель.