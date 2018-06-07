Выборы-2010: совершенно другие чудовища

Две сферы, в которых действия победителей будут аналогичны, – кадровая и финансово-экономическая политика... Подходы будут разными лишь в отношении медиапространства...

«Что будет, если победит Юлия Тимошенко? Что будет, если победит Виктор Янукович?» – на эту тему уже написано множество умных статей и проходных заметок, серьезных аналитических исследований и псевдоаналитической лабуды, не говоря уже о мегатоннах откровенного агитпропа… Одни сулят в случае «правильного» результата выборов приход золотого века благоденствия и, соответственно, в случае результата «неправильного» – крах государства и цивилизации. Другие обещают то же самое, лишь меняя местами «правильный» и «неправильный» результат.

Конечно, прогнозы – даже самые честные и беспристрастные – дело изначально не слишком надежное. Герой одного из романов Эрла Стенли Гарднера специально держал при себе сотрудника, который читал ему из газет прошлых лет аналитические статьи, в которых самые квалифицированные и уважаемые специалисты весьма убедительно обосновывали прогнозы, оказавшиеся впоследствии совершенно ошибочными. Вроде того, что в Америке никогда не будет отменен сухой закон или что Япония ни за что не рискнет воевать против США. Как утверждал герой романа, это чтение помогало ему сохранять хладнокровие и ясность мысли, необходимые в его сложной работе биржевого воротилы.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Идея возвращаться время от времени к недавним (несбывшимся) прогнозам представляется весьма разумной, если вспомнить, что писали наши самые авторитетные и информированные публицисты, к примеру, о Викторе Ющенко – до 2004 года, а также непосредственно в 2004 году и, особенно – после того. Упоминаю об этом вовсе не для того, чтобы упрекнуть коллегам в непоследовательности или, не дай Бог – в неискренности. Речь о другом. О том, что смена оценок «до» и «после» проносилась все последние годы стремительной каруселью великих надежд и горьких разочарований.

Понимание того, что даже самые многообещающие и перспективные кандидаты запросто могут после избрания обмануть все обещания – и те, которые они раздавали сами, и те, которые на них возлагались сторонниками, – на нынешнем этапе запечатлелось в «оперативной памяти» общества и вошло в систему его условных рефлексов.

Возможно, это слишком поверхностная и не самая мудрая реакция, но она естественна. Ещё летом мы могли только предполагать, что избиратели, при всём недоверии к обоим фаворитам предвыборной гонки, не готовы с былым простодушием довериться «новым» (очень условно) персонажам и, опасаясь – «как бы не стало ещё хуже» – предпочтут «мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Сейчас это уже констатация практически свершившегося факта.

При всех больших и очень хорошо известных минусах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича у них есть один серьезный и неоспоримый плюс: эти деятели за последние годы не только «засветились» и обрели формальную узнаваемость, как Яценюк, Гриценко, Богословская и т.п. – до Тягнибока и Бродского включительно. В отличие от своих коллег оба «дважды премьера» проявили себя всесторонне и в самой полной мере – во власти и в оппозиции, в политике и в частной жизни, в отношениях с конкурентами и с союзниками. Для большинства избирателей – как для симпатиков, так и для недоброжелателей – и Юлия Владимировна и Виктор Федорович являются своего рода символами, образами – устоявшимися и понятными. Хотя, возможно, и понятыми совершенно неправильно.

Но это точно не вина фаворитов и их команд, и уж, разумеется, не их проблемы. Это – проблемы наших граждан-избирателей. Потому что – повторюсь – многолетние труды Виктора Януковича и Юлии Тимошенко на государственном поприще дали всем сколько-нибудь заинтересованным лицам самое полное представление об этих героях.

То есть, разумеется, мы знаем о них далеко не всё. Но более чем достаточно, чтобы попытаться спрогнозировать их действия после возможной победы на выборах в течение безумно долгого, как по нашим временам, срока – скажем, на целых полгода.

КАДРЫ ПОРЕШАЮТ ВСЁ

Две исключительно важные сферы, в которых действия победителей будут практически аналогичны по сути и диаметрально противоположны в конкретных проявлениях: кадровый вопрос и финансово-экономическая политика.

Широчайшая кадровая ротация стоит в повестке дня победителя номером первым. Отчасти даже как следование если не букве закона, то духу времени и общественных ожиданий. Действительно, коль скоро в условиях жесточайшего кризиса политик получает мандат доверия избирателей, то было бы естественно, чтобы он (она) мог сформировать свою команду.

Кроме этого формального аспекта, раздача должностей своим креатурам будет восприниматься в каждом (победившем) лагере, еще и как некая высшая справедливость: «Кто верен был, вкусит плоды добра, кто изменил – осушит чашу горя». Особенно разрулить вопросы насчет «добра» настроены «регионалы». Как говорится – за что боролись, за что страдали! – ведь два года вне власти – это такая мука! В Блоке Тимошенко к этому относятся несколько спокойней. Оппозиция и путающийся под ногами Президент всего лишь мешали бютовцам насладиться всей полнотой властных полномочий. Что, конечно, тоже неприятно, и там тоже немало числящих себя пострадавшими.

Впрочем, учитывая специфический менталитет обоих лагерей, задумываться над обоснованностью «кадровой революции» в свою пользу там никому в голову не придет. Сказано же – «Справедливость – есть!» Вот за нее и будут бороться. В том числе и за вполне предметные её (справедливости) проявления.

В частности, за «справедливость» финансово-экономической политики. Строго говоря, эмоциональная составляющая кадровых ротаций – это так, лирика. Главное же, суровая проза жизни, – это общеизвестное соображение, что правильно контролировать «потоки» (не только финансовые) могут только проверенные и закаленные бойцы. Тут как раз речь и идет о «добре» и о «чаше горя».

В этом аспекте такая специфическая «двухпартийная» коллизия для нас не нова. Еще лет десять назад один мой ужасно остроумный в те давние годы приятель срифмовал ёмкую эпиграмму:

НДП и «Громада» – близнецы-братья,

Работают слаженно, как в одной коалиции:

НДП – это просто «Громада» при власти,

А «Громада» – всего лишь НДП в оппозиции.

Списки финансово-промышленных групп, конкретных предприятий и персонально предпринимателей, к которым будет применяться режим наибольшего благоприятствования, наверняка не одинаковы, хотя пересечения этих списков весьма вероятны, и могли бы и сами по себе оказаться достаточно интересными. Возможности режима благоприятствования разнообразны и хорошо известны – начиная с такой тривиальной вещи, как установление очередности по возврату НДС. И т.д...

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР И РУССКАЯ РУЛЕТКА

С внешней политикой у нас, как в старом анекдоте: с ней – хорошо. А вот без неё – плохо. И с каждым днем всё хуже и хуже. То есть, конечно, и Тимошенко, и Янукович, и Ющенко и все прочие претенденты твердо уверены, что у них – и доктрина, и программа, и твердое знание, как разрешить все наши международные неурядицы.

«Знание» это базируется на двух «китах». Во-первых, на заученной наизусть скороговорке: украинская политика не должна быть ни пророссийской, ни проамериканской, а только проукраинской. Мысль, несомненно, совершенно справедливая и звучит красиво, но, как и всякий трюизм, не содержит практических рекомендаций.

Тем более, что второй «кит» – это глубокая убежденность и лидера ПР, и вождя БЮТ в том, что лично они давно бы уже всё «разрулили» к своей и Украины вящей славе, если бы не мешали «эти уроды».

Положение между тем серьезно усложнилось, особенно в нынешнем году. Достаточно вспомнить, что ещё в ходе январской «газовой войны» и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и комиссар Еврокомиссии по энергетике Андрис Пиебалгс занимали позицию, весьма лояльную Украине. В сущности, еврочиновники, насколько это было возможно в рамках формального нейтралитета, поддерживали нас, явно надеясь воспрепятствовать увеличению зависимости стран ЕС от Кремля и Газпрома. Позже, 23 марта, была подписана Брюссельская декларация между Украиной и ЕС… Однако к осени европейцы во многом солидаризировались с Москвой, заранее обозначив свою позицию на случай возможного конфликта. А отмашка «Северному» и «Южному» потокам поставила крест на провозглашавшихся Брюссельской декларацией планах модернизации украинской ГТС.

Это не значит, что Брюссель смирился с российской газовой гегемонией. Это значит лишь, что европейцы не считают нас перспективными союзниками на этом фронте – вне зависимости от исхода выборов.

Действия любого новоизбранного Президента Украины в этих условиях очевидны. Янукович (в случае своей победы) совершит визиты в Москву, в Вашингтон и в Брюссель. И будет искренне уверен, что всем всё объяснил, со всеми договорился и всё «порешал».

Тимошенко (в случае своей победы) совершит визиты в Москву, в Брюссель и в Вашингтон. И торжественно объявит, что всем всё объяснила и со всеми договорилась. Да, и ещё, что это – её очередная победа, в величии которой могут сомневаться только своекорыстные и бесчестные людишки, мегакоррупционеры и враги народа и государства.

ПАРЛАМЕНТ КАК ЖЕРТВА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

Кстати, о врагах. Распустит ли новый Президент нынешнюю Верховную Раду – вопрос, конечно, интересный, но однозначного ответа на него нет. Зависеть это будет не столько от того, кто победит, сколько от стойкости рядов проигравшей стороны. Бютовцы заявляют, что будут в случае чего стоять, как скала. Однако пока что редкие в этой каденции перебежчики вербовались преимущественно как раз из рядов коалиции.

С другой стороны, в последние месяцы сплоченность «регионалов» стала время от времени давать заметные трещины. Речь вовсе не о сплетнях, тиражировавшихся штабами конкурентов ПР. Речь о двусмысленном поведении как раз ближайших соратников «лидера». Частично персонально, а главным образом посредством подконтрольных СМИ. И сейчас уже не кажутся лишь кулуарным злопыхательством разговоры о том, что только страх удерживает «руководящие круги» от того, чтобы вручить капитану давно подготовленную «черную метку».

Надо уточнить – что опасаются не столько грозного нрава «лидера», сколько того, что без его формально цементирующей роли партия быстро рассыплется на невлиятельные группы «по интересам», что и представляли собой ГКУ, ПТрУ, ЛПУ, ПРВУ и т.п. до «великого объединения» 2000–2001 гг.

В любом случае очевидно следующее: всякий новоизбранный Президент при самой горячей поддержке стремительно сплотившегося окружения будет добиваться полного контроля над парламентом – как минимум, для того, чтобы иметь возможность реализовать «кадровую революцию», о которой шла речь выше.

Отчасти «из политеса», а главным образом ради экономии средств (выборы – штука дорогостоящая) поначалу проблему будут стараться решить «малой кровью». Точнее, сравнительно «малыми средствами» – путем вербовки перебежчиков для формирования новой коалиции (в случае победы Януковича) или укрепления нынешней (в случае победы Тимошенко).

Если же это не удастся, то вопрос о назначении очередных внеочередных выборов можно считать практически решенным. Технически, каждая из двух фракций – ПР и БЮТ (172 и 153 «штыка» соответственно) – может довольно легко добиться роспуска Верховной Рады – ну, хотя бы не позволяя в течение 30 дней открыть очередную сессию.

ЕСТЬ У ДЕМОКРАТИИ НАЧАЛО?..

Пожалуй, одна из немногих областей, где подходы победителей будут разными (по крайней мере, в ближайшие полгода) – это медиапространство. И если продолжать считать свободу СМИ одной из величайших ценностей нашего общества, то преимущество тут, как ни странно, скорей за Януковичем.

Юлия Владимировна, как неоднократно замечено, невероятно резко реагирует – не на критику даже – а на недостаточное восхищение. Она действительно относится к этому чрезвычайно серьезно. Виктор Янукович к этой сфере серьезно не относится. Строго говоря, она ему… глубоко безразлична. По крайней мере, пока.

Тут, конечно же, имеются также и очевидные минусы. Во-первых, при таком подходе утрачивается одна из принципиально важных функций СМИ как коммуникатора между народом и властью. Во-вторых, далеко не факт, что такое отношение сохранится сколько-нибудь надолго.

Еще один важный момент: «регионалы», опять-таки на данном этапе, сохраняют явную зависимость от мнения Запада. И ментально («Не страмись перед державами!»), и материально – поскольку основные накопления хранятся где-то там, в далёких оффшорах, которые всегда почему-то оказываются секретными вовсе не до такой степени, на которую рассчитывали вкладчики.

Нельзя сказать, что Юлия Тимошенко совсем уж безразлична к демократическим ценностям, отнюдь нет! Но, в отличие от «регионалов», которые хотя бы знают, что ничего в них не понимают, леди Ю убеждена в том, что понимает, причем гораздо правильней всяких зануд. Суть ее специфического понимания в полной мере воплотилась в известном судебном вердикте, запрещающем критику правительства Тимошенко.

Наконец, стоит обратить внимание на особенности тех путей, которыми фавориты избирательной гонки двигались последние несколько лет. Так сложилось, что Януковичу пришлось приспосабливаться к тому, что существуют определенные барьеры и рамки – и что с этим приходится как-то считаться. Дорога же Тимошенко приучала её к тому, что любые барьеры и все мыслимые рамки можно и должно игнорировать – не считаясь со средствами, которые изначально оправдываются высотой поставленной цели.

* * *

Если у кого-нибудь из читателей возникло впечатление, что автор призывает – пусть даже сцепив зубы и, может быть, закрыв глаза – проголосовать (хотя бы во втором туре) за Януковича как за «меньшее зло», – то это впечатление ошибочно. Пять лет назад мне уже доводилось объяснять: Виктор Федорович – вовсе не такое чудовище, каким его изображали враждебные пропагандисты. Он – совершенно другое чудовище.

Сейчас картина во многом аналогична.

Несмотря на все старания противоборствующих сторон навязать обществу представление о своей борьбе в категориях битвы добра со злом, на самом деле речь идет всего лишь о выборе между двумя концептуально различными (но этически отнюдь не противоположными) моделями. Модель секты или модель пиратской шайки – они, несомненно, разные. Но анализировать их на предмет выяснения – что из них «большее», а что «меньшее» – методологически бессмысленно и практически не реально.

Тем более нет никакого смысла пытаться «измерить» или «взвесить» модели «имени Ющенко» и прочих претендентов. Прежде всего, потому что на данном этапе все они абсолютно нереализуемы. В отличие от двух вышеназванных.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН

Р.S. Поэтому лично я, например, непременно пойду на выборы, чтобы проголосовать «против всех». И в первом, и во втором туре.