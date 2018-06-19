Хихикали оба, но шутку свою понял только Путин

Тимошенко наверняка уверена, что в случае победы сумеет как-нибудь решить проблемы с московскими дуумвирами… Но и у дуумвиров накоплен определенный опыт в отношениях с ЮВ...

Утром 19 ноября выпуски новостей “российского” Euronews начинались с Украины. Каждые полчаса. Неслыханное дело – европейской топ-новостью был сюжет не о событии, а всего лишь о том, что оно должно состояться – ялтинские переговоры Владимира Путина и Юлии Тимошенко по вопросам газовых контрактов. Этот репортаж – о том, что будет, если стороны не договорятся («кран будет перекрыт») – шел вторым, сразу же после сюжета о запланированном на этот же день избрании первых в истории президента и министра иностранных дел ЕС.

На следующее утро, 20 ноября, Euronews с нескрываемым облегчением рапортовал: «Достигнутые на переговорах договоренности позволяют надеяться, что традиционной новогодней газовой войны, которая не выгодна ни России, ни Украине, ни тем более Европе, не будет».

ЯЛТИНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ, КАК ДЕМОВЕРСИЯ

В Украине итогов переговоров ожидали с не меньшей тревогой. Так что, можно сказать, мы в течение нескольких дней были по-настоящему едины с нашими западными соседями. Это даже могло бы стать поводом для гордости. Правда, гордости довольно специфической. То есть, конечно, мы в очередной раз «повелись на разводку», но зато хоть в приличной компании.

Два совсем простых вопроса: во-первых, что такого экстраординарного, снимающего напряжение и тревогу, произошло в Ялте? И, во-вторых, откуда эти самые напряжение и тревога возникли?

Ответ на первый вопрос предельно прост: ничего. Ничего принципиального. Конечно, лично я – и, уверен, не я один – искренне рад, что Россия и Украина будут договариваться о том, как совместно отметить 150-летний юбилей Антона Павловича Чехова и, особенно, 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но договоренности даже об этом, сколько можно судить, не подписаны. Подписан по итогам переговоров лишь протокол пятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии. В котором тоже ничего судьбоносного нет – в противном случае, хоть что-нибудь было бы озвучено.

Нет, конечно, в Ялте прозвучало именно то, что с таким напряжением ждала украинская и европейская общественность: Россия не будет взимать штрафы за невыбранные Украиной объемы газа. Триумф, так сказать. Очередной. Но откуда взялась идея, что штрафы накапливались-накапливались, и вот накопились в количестве многих миллиардов и прямо сейчас будут предъявлены к оплате?

Дело в том, что на самом деле они не накапливались. В течение всего нынешнего года Москва каждый месяц принимала решение о невзимании пени за соответствующий период, о чем и объявлялось вполне официально. Вероятно, чисто гипотетически, санкции за прошлые месяцы могли бы быть предъявлены к взысканию, но это порушило бы краеугольный камень европейской политики России. Весь этот год россияне доказывали, что во всех газовых проблемах никогда не виновата Россия, и если перебои с поставками и происходили (и если опять произойдут) – то виновата только Украина.

На этом направлении Кремль действует последовательно и упорно, и не было серьезных оснований ожидать резкого поворота. Во всяком случае, не было оснований ожидать его именно сейчас или вообще в нынешнем году. При условии, что Украина будет рассчитываться за потребленный газ в обусловленные сроки, как это и предусмотрено контрактами от 19 января с.г.

КРИЗИС, КОТОРОГО НЕТ

Таким образом, мы возвращаемся к вопросу – откуда появились панические настроения? Похоже, первоисточником стал неожиданно попавший в украинские СМИ странный документ – проект межправительственного российско-украинского соглашения «О сотрудничестве в газовой сфере».

Документ, надо признать – совершенно одиозный. Нет смысла перечислять его сугубо дискриминационные пункты – их в прессе анализировали много и подробно, гораздо больше, чем того заслуживал данный текст. В силу своей одиозности это «соглашение» никак не могло быть ничем иным, кроме как обычной провокационной «липы». Именно эту роль документ и сыграл. Пытаясь найти хоть что-то, что могло бы принудить украинское руководство пойти на подписание этого пакта о безоговорочной капитуляции, вспомнили и санкции, и то, что выставленные в прошлом году штрафы стали одним из поводов «газовой войны», которую до сих пор с содроганием вспоминают европейцы…

Кто и зачем запустил эту «утку»? Как говорил классик – чего не знаем, за то не ручаемся. Зато последствия вполне очевидны: с обычной своей готовностью «поведшийся» Президент Ющенко в очередной раз выступил в роли то ли просителя милостыни, то ли поджигателя новой газовой войны. А Тимошенко отпраздновала очередной триумф. В нынешнем сезоне вообще становится правилом праздновать победы над соломенными чучелами самых страшных угроз.

Над эпидемией свинского гриппа (притом, что положение у нас пока (тьфу-тьфу-тьфу!) значительно лучше, чем в других задетых вирусом странах). Над угрозой диктатуры и желанием Президента отменить или хотя бы перенести выборы (притом, что и весь политический расклад и особенно потеря Виктором Ющенко реального влияния, а также его легендарные организационно-административные способности делали эти планы совершенно иллюзорными) смеются даже самые мрачные прогнозисты.

Стратегия понятная и, не исключено, единственно возможная для лидера БЮТ. В условиях нарастания экономических проблем и жуткого роста цен попытки триумфально рапортовать о победах над кризисом и над инфляцией произвели крайне удручающий электоральный эффект. Поэтому гораздо надежней пронизывать копьем наскоро приготовленные чучела.

Теперь вот повержено чучело угрозы газовой войны. Трудно не обратить внимания на то, что, приступая к разбору ялтинских договоренностей, эксперты вынуждены на самом деле анализировать всё те же договора от 19 января. Что же касается собственно «Ялты», то в сухом остатке лишь два момента. Первый откровенно озвучил в своей «Реплике» на российском канале «Вести» Александр Привалов (в прошлые годы соратник некоего Михаила Леонтьева по программе «Однако»). Привалов констатировал: «Россия фактически уже поддержала госпожу Тимошенко в начавшейся президентской кампании… На недавней встрече премьеров в Ялте Путин сказал перед телекамерами ровно то, что нужно Юлии Владимировне для выборов».

Второй момент, о котором говорят и который комментируют на все лады – это импровизированный (по крайней мере, для Тимошенко) эпизод с шуткой про «галстуки». Сюжет и впрямь многозначительный и даже поучительный – если только правильно расставить акценты.

ВО ВСЕМ ЛИ ВИНОВАТА УКРАИНА?

Проблема на самом деле заключается в том, что европейская стратегия Москвы – «во всем виновата Украина» – уже дала вполне определенные результаты. В прессе справедливо отмечалось как тревожный симптом то, что 16 ноября Россия и ЕС заключили (без участия Украины) меморандум о механизме раннего предупреждения в сфере энергетики.

А чуть раньше – 5 ноября – именно украинскому Президенту Украины позвонил Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу со своим заявлением об «абсолютном значении отсутствия блокирования в рамках украинской системы проплаты» за поставленный российский газ. Важен не факт звонка (может, Баррозу звонил и Путину с Медведевым), а то, что именно о звонке Виктору Ющенко Еврокомиссия сочла нужным широко оповестить международную общественность.

Тот день – 5 ноября – был вообще полон событий. Главным из которых для нас стало официальное согласие правительств Швеции и Финляндии на постройку газопровода «Северный поток» в своей морской экономической зоне. Еще раньше свое «добро» дала Дания. Это, конечно, не полный консенсус. Необходимо получить согласие правительств ещё двух стран: России и Германии. Ну да – главных инициаторов проекта. Не надо быть экспертом, чтобы догадаться, что «Северный поток», таким образом, может считаться делом решенным.

В нынешнем же месяце, подписав (14 ноября) межправительственное соглашение со Словенией, Россия собрала полную коллекцию виз, необходимых для начала работ над газопроводом «Южный поток».

Ввод в строй этих трубопроводов (предположительно, «Северного» в 2011 году, и «Южного» – в 2015-ом) самым радикальным образом ослабит зависимость Газпрома от наших транзитных мощностей. Дело не только в возможностях в перспективе транспортировать в обход Украины до 55 и 63 миллиардов кубометров газа в год соответственно. Через Украину ежегодно проходит 110–115 млрд. кубов. В то же время порядка 50 млрд. кубов российского газа потребляется самой Украиной. Из них немалая часть поступает в качестве оплаты за транзит в Западную Европу. Уменьшение транзита означает сокращение поступлений в уплату за транзит – соответственно, уменьшается и общий объем прокачки и т.д. – колеса зависимости начинают крутиться в обратную сторону.

Всё это не трагедия, и не было бы даже драмой – если бы ситуация была вовремя и адекватно оценена элитами, которые обязаны были разработать реалистическую программу действий в новых реалиях. Но именно с этим-то как раз у нас – обратный консенсус.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЛЮБИТЬ

На протяжении всех последних лет наши эксперты очень убедительно обосновывали то экономическую нецелесообразность обходных магистралей, то их геостратегическую нереализуемость. И все было бы просто замечательно, если бы хозяева германских, итальянских, французских и прочих газовых концернов читали эти высокопрофессиональные статьи, а не итоговые цифры в своих капиталистических калькуляторах.

Беда ведь не в том, как считают европейцы, а в том, что наши эксперты явно считают как-то иначе. И это только кажется, что годами накапливавшиеся просчеты можно объяснить и оправдать избытком патриотического рвения. Потому что на самом деле настоящий патриотизм эксперта заключается в его профессионализме.

Ни в коем случае не хочу сказать, что, скажем, Янукович или Азаров, тем более – Ющенко или Ивченко – смогли бы на месте Тимошенко и Дубины построить более адекватную стратегию и тактику (хотя они сами, очевидно, в этом совершенно уверены). Но сейчас ведь не они, а именно Юлия Владимировна громко рапортует о победах. И нет абсолютно никакой уверенности, что она реально оценивает ситуацию. Скорей наоборот.

Свидетельством чему – та самая, загодя заготовленная Путиным реприза – «совет» Ющенко и Саакашвили «проводить ужин – если они будут ужинать – без галстуков. Галстуки нынче в цене – не ровен час… Ну вы меня понимаете…» Шутка была, несомненно, грубой и хамской – но довольно простенькой. Странный и какой-то двусмысленно вульгарный контекст она приобрела после реплики Тимошенко – «Владимир Владимирович, я точно могу без галстуков проводить ужины». Сейчас спорят – с какой интонацией хихикала леди премьер-министр, но совершенно очевидно, что Юлия Владимировна путинской репризы элементарно не поняла. Путину пришлось даже (это уже совершеннейший моветон) свою шутку дошутить: «Слопает гость (Виктора) Ющенко еще галстук».

И тут совершенно неважно – просто ли наша леди не сообразила, что имеется в виду, или ни разу не видела разрекламированных с подачи России кадров августа прошлого года.

Важно то, что, явно не понимая, о чем речь, Юлия Владимировна изо всех сил постаралась соответствовать веселому настроению гостя. Путина это, похоже, вполне устроило – именно как демонстрация абсолютной лояльности.

Герой романа Дешила Хэммета «Мальтийский сокол» – частный сыщик Семюэль Спейд – требовал от своей клиентки: «Вы должны убедить меня, что понимаете происходящее, а не пытаетесь действовать наугад, как Бог на душу положит, надеясь, что, в конце концов, все образуется». Клиентка, кстати сказать, оказалась девушкой весьма своеобразной. Действуя «наугад, как Бог на душу положит», она попутно подставляла всех, кого использовала. Сыщика она тоже собиралась использовать и подставить, но кончилось для неё всё очень плохо.

Это, конечно, беллетристика. Можно не сомневаться: госпожа Тимошенко почти наверняка уверена, что в случае своей победы сумеет потом как-нибудь решить проблемы с московскими дуумвирами. И, опять же, похоже на то, что она считает возможным вести игру с любой степенью риска – пока может все провалы списывать на других, или, по крайней мере, уверена, что сможет списать.

* * *

Но ведь и у дуумвиров тоже накоплен определенный опыт – в том числе и в отношениях с Юлией Владимировной. И – учитывая действия Кремля и Газпром в этом году – никак нельзя исключать того, что там как раз рассчитывают на самоуверенность и, мягко говоря, легкомысленность Тимошенко.

Им-то теперь и надо всего лишь несколько лет без войны – чтобы спокойно, не раздражая европейцев, построить обходные трубопроводы и резервные газохранилища на территориях получателей голубого топлива – на случай то ли непредвиденных, то ли заранее планируемых форс-мажорных обстоятельств. И тогда, по их представлению, сложится принципиально новая ситуация. В которой наделавшее столько шума липовое «Соглашение о сотрудничестве в газовой сфере» может показаться почти равноправным и взаимовыгодным договором.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН