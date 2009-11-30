Регионалы смирились с премьерством Тимошенко?

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что на данный момент вопрос об отставке правительства является несколько неактуальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил сегодня во время брифинга.

Он напомнил, что ранее фракция Партии регионов поднимала вопрос об отставке правительства, поскольку то заявляло, что не будет выполнять закон о повышении социальных стандартов.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, единственным возможным последствием такого заявления является политическая ответственность правительства в виде отставки. «Если правительство не хочет выполнять закон, то оно должно или само уйти, или его должен отправить в отставку тот, кто его назначает – в данном случае парламент», - сказал он.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, сегодня в этом вопросе фракция Партии регионов не имеет необходимой поддержки сессионного зала. «Поэтому на сегодняшний день рассмотрение данного вопроса в парламенте неактуально», - сказал первый вице-спикер.

В то же время, он добавил, что это не значит, что фракция Партии регионов прекращает процесс сбора подписей за отставку правительства.