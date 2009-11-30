Киевские ювелиры презентуют уникальный набор для Причастия

3 декабря с 13.00 до 14.00 в рамках выставки «Ювелир Экспо Украина» (Киев, ул.Cалютная, 2-б) состоится презентация уникального Евхаристического набора (набор для Причастия), изготовленого мастерами «Киевского ювелирного завода» по заказу Патриарха Иерусалимского.

Набор состоит из пяти предметов (потир, дискос, звездица, корона для дискоса и корона для потира), изготовленных из драгоценных металлов (серебро с позолотой). Общий вес изделий - около 33 кг, они украшены финифтью и более 2600 камнями. После презентации Евхаристического набора в Украине, он будет доставлен в Храм Воскресения Христова в Иерусалиме.

Представителей СМИ приглашают к стенду «Киевского ювелирного завода»: А №-13, центральный вход «А».

Аккредитация не нужна.

Контактное лицо: Ольга ЖАРКОВА, тел.: (044) 258-85-09.

