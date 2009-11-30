Гриценко думает, что еще 5 лет Украина не будет вступать ни в какие союзы

Кандидат на пост Президента, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что на протяжении ближайших пяти лет Украина не станет членом ни одной военно-политической организации.

О своем виденье внешнеполитических приоритетов Украины политик рассказал в интервью еженедельнику “ВВС”, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

«Когда в прошлом году ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО и ЯЦЕНЮК подписали «письмо трех» о присоединении к натовскому ПДЧ, я призывал Президента отозвать заявку и вообще снять этот вопрос с повестки дня для Бухарестского саммита. Потому что не хочу, чтобы Украина ползала на коленях», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Политик считает бессмысленным желание некоторых политиков затрагивать вопрос о вступлении в НАТО в то время, когда более половины населения его не поддерживает.

По его мнению, более целесообразно заниматься поднятием стандартов жизни людей, а это и является основой ПДЧ.

«Моя позиция известна: на протяжении пяти лет Украина не будет вступать ни в какие союзы. Ни в НАТО, ни в ЕС, ни в ЕЭП, ни в Ташкентский договор о безопасности СНГ», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Эти пять лет политик предлагает посвятить росту экономики и укреплению армии.

Относительно Черноморского флота России, который базируется сейчас в Крыму, А.ГРИЦЕНКО высказался однозначно: “до 2017 года, согласно договору, флот остается в Крыму. Но после этой даты никаких иностранных военных группировок на территории Украины не должно быть”.

«Я за то, чтобы межгосударственные договоренности неуклонно выполнялись. Если написано, что в 2017 году ЧФ России должен покинуть Севастополь, то так и должно быть», - подчеркнул кандидат в президенты.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что “Украина и без того продемонстрировала добрую волю, разрешив российскому флоту базироваться на своей территории, в отличие от других республик бывшего СССР, которые вытолкали российские войска прочь».

«У России было 26 лет, чтобы построить новую базу”, - отметил он.

Отвечая на вопрос, каковым будет его первый зарубежный визит в случае избрания Президентом, А.ГРИЦЕНКО ответил, что это может быть как Москва, Брюссель, так и Анкара или другая столица.

«Нужно подсчитать: сколько тот или иной визит принесет в Украину новых рабочих мест? Сколько будет инвестиций на выгодных для нас условиях? Сколько новых технологий? Какой доступ обеспечит нашим экспортерам на внешние рынки? Насколько визит усилит безопасность в Украине и в целом в мире?» - сказал А.ГРИЦЕНКО и добавил: “Если есть ответы на эти вопросы, визит Президента в эту страну является целесообразным. Если ответов нет – «продолжаем перезваниваться».

Он объяснил, что категорически против «колоды «дорожных карт» или поездок на открытие памятников.

«Лучше я буду работать в Киеве, в регионах страны, потому что одна поездки за границу всей свиты обходится дороже, чем любой памятник», - заявил политик.