Омельченко оплатил похороны сбитого им человека

В субботу в Александрии (Кировоградская область) похоронили строителя Александра Карпинского, которого сбил насмерть экс-мэр Киева нардеп Александр Омельченко. Как сказала газете “Сегодня” вдова погибшего Светлана Тетюшева, экс-мэр Киева сдержал обещание и оплатил похороны ее гражданского мужа. Правда, точную сумму, которую передал экс-мэр, называть не стала. В окружении Омельченко журналистам рассказали, что передали вдове и родственникам погибшего в общей сложности около 20 тысяч гривен.

Кто виноват в трагедии, которая случилась в среду вечером на Столичном шоссе, пока никто сказать не может. Одни очевидцы утверждали, что погибший переходил дорогу по зебре, другие, а также сам Омельченко, говорили, что мужчина шел за 10 м от нее. «Пешеход выскочил из-за встречной машины и наискосок побежал к переходу. Сан Саныч не виноват», — уверен его помощник. Однако на сайтах, посмотрев фото с ДТП, люди стали сходиться во мнении, что мужчина шел по зебре, мол, кепка его упала именно там. В ГАИ считают, что это — не показатель, и надо дождаться результатов экспертиз. А их глава МВД Юрий Луценко пообещал только через три месяца.