В ПР заподозрили, что Тимошенко ищет в электорате Януковича слабые места

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которая является кандидатом в Президенты Украины, повышая пенсии шахтерам, надеется отобрать избирательные голоса в электорате своего конкурента - кандидата от Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом заявил заместитель председателя ПР Борис КОЛЕСНИКОВ вчера на брифинге в г. Константиновке Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной организации регионов.

По его словам, недавнее решение Кабинета министров о повышении пенсии для шахтеров «сделает шахтеров врагами украинского общества», потому что повышать пенсии нужно всем.

«Вы сначала повысьте пенсии всем на эти 75 грн., а то ж вы сделаете шахтеров врагами украинского общества. Завтра металлурги скажут: а почему шахтерам повысили пенсии, а нам нет?», - обратился Б.КОЛЕСНИКОВ в адрес правительства.

При этом он добавил, что сегодня «один из кандидатов в Президенты, в данном случае премьер-министр, пытается в электорате ЯНУКОВИЧА, как она считает, найти слабые места и отобрать голоса». Но Б.КОЛЕСНИКОВ убежден, что это не подействует на избирателей: «Мне кажется, украинский народ абсолютно разбирается, кто есть кто».