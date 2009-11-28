Гриценко рассказал «не шутку, а печальную правду» о школе

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО уверен, что Украина должна вернуться к десятилетнему школьному обучению, отказавшись от искусственно привитой двенадцатилетней системы.

Об этом политик заявил в прямом эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Он из собственного опыта доказывал, что 10 лет школьного образования – достаточно для того, чтобы стать успешным, образованным человеком.

«Я среднее образование получил за 10 лет, окончил Суворовское училище с медалью. Тогда, когда это была настоящая медаль. На 300 человек, которых учили заслуженные учителя Украины, было всего два медалиста. Я окончил высшее военное учебное заведение, авиационное, также с медалью. Стал кандидатом наук тогда, когда не покупали диссертации, не переписывали, как сейчас, из интернета, и не приносили кому-то за деньги. Я восемь лет преподавал сам в высшем учебном заведении технические дисциплины, а не историю партии. Получил после этого образование в Нидерландах и США», - рассказал кандидат на пост Президента и отметил, что полученное образование позволило ему стать министром, председателем парламентского комитета.

Поэтому политик отвергает любые аргументы по поводу того, что только 12 лет обучения в школе дадут необходимый для жизни багаж знаний.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО советует не забывать, что согласно действующему законодательству 17 лет является брачным возрастом для девушек.

«Сейчас уже, и это не шутка, а печальная правда, в школу старшеклассниц провожают мамы с двумя колясками внуков», - сказал кандидат в Президенты, отметив, что «не стоит считать детей глупее родителей».

А.ГРИЦЕНКО предложил перевести эту дискуссию в практическую плоскость и призвал все политические силы поддержать его законопроект №5252, который предусматривает возврат к десятилетке.

«Я вижу, что общее мнение среди тех, кого называют политиками, – поддержать этот проект. Забудьте, что его писал ГРИЦЕНКО. Поддержим – вернем в школу десятилетку», - призвал кандидат в Президенты.