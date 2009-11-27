Сегодня вечером Ющенко выйдет в прямой эфир

Сегодня в 21.30 в эфире программы «Большая политика» на телеканале Интер кандидат в Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО будет отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщает сайт В.ЮЩЕНКО www.nashvybir.com.ua, основные темы сегодняшней программы: “Евро против гривни: может ли Украина себе позволить такую роскошь, как чемпионат Европы по футболу?”.