Сегодня вечером Ющенко выйдет в прямой эфир
15:52, 27 ноября 2009Политика
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Обещал ответить на вопросы журналистов
Сегодня в 21.30 в эфире программы «Большая политика» на телеканале Интер кандидат в Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО будет отвечать на вопросы журналистов.
Как сообщает сайт В.ЮЩЕНКО www.nashvybir.com.ua, основные темы сегодняшней программы: “Евро против гривни: может ли Украина себе позволить такую роскошь, как чемпионат Европы по футболу?”.
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