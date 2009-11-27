Фельдман: проблемы с финансированием Евро-2012 создает не Кабмин, а СП

Народный депутат Украины, уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН опровергает заявление мэра Харькова Михаила ДОБКИНА о том, что правительство прекратило финансирование объектов к Евро-2012 в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по словам А.ФЕЛЬДМАНА, проблемы действительно есть, но они не являются критическими и не касаются исключительно ЕВРО-2012 и Харькова.

«Их создает не правительство, а, во-первых, Секретариат Президента Украины, который блокирует расходование прибыли Национального банка на нужды развития экономики и инфраструктуры, а, во-вторых, депутаты от оппозиции, которые отказываются от конструктивного рассмотрения госбюджета-2010 и вопросов связанных с внесением изменений в бюджет 2009 года», - считает А.ФЕЛЬДМАН.

По его словам, вокруг Евро-2012 идет много спекуляций. «Когда мэры городов и спортивные чиновники встречаются с представителями УЕФА и рапортуют о собственных заслугах – говорится о том, что финансирование идет высокими тепами и что именно эти чиновники опережают всех остальных в выполнении всех планов. Когда же дело касается чисто политических заявлений, то говорится что все плохо и денег вообще никто не дает. Если бы все так плохо было в Харькове, то на 5 декабря не было бы намечено открытие стадиона «Металлист» - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня мэр Харькова М.ДОБКИН заявил, что Кабинет министров Украины прекратил финансирование объектов, которые готовятся в городе к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По словам мэра, на сегодня средства Харькова и инвесторов исчерпаны, а графики финансирования проектов Евро-2012 сорваны.