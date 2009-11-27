Ульянченко: ВР и Кабмин занимались не реформами, а перекупкой депутатов

Лишь изменение избирательной системы, когда в парламент выбирают по открытым спискам, а в местную власть - по мажоритарной системе, даст возможность сформировать такие органы власти, которые будут способны на реформы. В этом убеждена глава секретариата Президента Вера Ульянченко. Ее интервью волынской газете «Семья и дом» цитирует официальный сайт кандидата в президенты Виктора Ющенко.

"После Майдана страна получила большой потенциал, желание и шанс двигаться вперед. Это нужно было конкретизировать реформами в экономике. Ющенко, как Президент, формировал нацию. Он предложил правительству реформы, которые нужно было провести. Первая конкретная программа, которую нужно было воплотить в жизнь сразу после «подъема» - это судебная, бюджетная и коммунальная сферы», - сказала соратник Ющенко.

По словам Ульянченко, для этого нужен был украинский потенциал в правительстве, потому что та реформа, которая 2005-го вступила в силу, забрала серьезные права у Президента.

«Мы же перешли в парламентско-президентское государство. Следовательно парламент взял на себя ответственность за социально-экономическое развитие. Но, к сожалению, в парламенте и правительстве не занялись реформами, а перекупкой депутатов...», - констатирует глава Секретариата.

К тому же, отметила Ульянченко, еще одним фактором влияния стало то, что Украина все время находилась в избирательных процессах.

«В настоящее время три ветви власти - как лебедь, рак и щука: каждый тянет на себя... Нужно изменить Конституцию, чтобы эти три ветви власти несли определенную ответственность за все, что происходит в стране», - сказала Ульянченко.

Она заметила, что мы не сможем с таким политическим выбором, такими избирательными схемами начать реформу: «Это возможно лишь тогда, когда примут Конституцию Украины, которую предложил Президент. Но до выборов никаких изменений, конечно, не произойдет».

По убеждению Главы Секретариата, в парламенте делают вид, что президентских законопроектов нет, а они еще с марта ожидают рассмотрения.

«Остается одно - отбыть выборы, изменить систему выборов в парламент по открытым спискам, в местную власть - по мажоритарной системе, которая даст возможность более открыто провести голосование, и сформировать органы власти такие, которые будут способны на реформы», - подчеркнула Ульянченко.