Протывсих хочет отдать «виллы богатых» под детские садики

Кандидат в президенты Василий ПРОТЫВСИХ намерен ликвидировать специальные пенсии для государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом кандидат заявил сегодня во время презентации своей пенсионной программы.

«Ликвидировать государственные пенсии раз и навсегда. Должны быть пенсии за то, что человек отработал, и за его стаж. Вы мне скажите откровенно, что, разве тот чиновник больше делает, и больше он там создает в своем кабинете, или тот шахтер, тот колхозник, или тот за станком», - сказал В.ПРОТЫВСИХ.

По его словам, не может быть разделения пенсий на государственные или другие. Кандидат в президенты считает, что у министра, учителя или шахтера должна быть одинаковая пенсия – за время отработанное.

«Все очень просто это делается: награбленное нужно вернуть людям, те виллы, которые в объектив не влезают. Я поехал к себе в Прикарпатье – бинокль взял, чтобы увидеть, что там наделано. Это срам», - отметил В.ПРОТЫВСИХ.

По его словам, «виллы богатых» нужно отдать под детские сады, дома престарелых. «Вот такая моя позиция в плане пенсионного обеспечения», - подчеркнул кандидат.