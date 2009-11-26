В ЕЦ считают, что лечить надо саму систему здравоохранения

Заместитель председателя партии “Единый Центр”, народный депутат Леся ОРОБЕЦ выступает за системный подход при реформировании сферы здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Грустное лидерство Украины в распространении ВИЧ/СПИД среди стран Европы и постсоветского пространства в очередной раз демонстрирует, что проблемы в сфере здравоохранения следует решать комплексно, а не по принципу «тушения пожаров», – заявила Л.ОРОБЕЦ, комментируя необходимость изменения принципов бюджетного финансирования здравоохранения.

Она отметила, что действия украинской власти во время эпидемии гриппа четко продемонстрировали отсутствие системного подхода в сфере здравоохранения. «С одной стороны, аврально выделяем 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа, а с другой – привычно оставляем «за кадром» не менее смертельные болезни – ВИЧ/СПИД, туберкулез, онкологические заболевания, на борьбу с которыми в 2009 году предусмотрено около 540 миллионов гривен», - сказала Л.ОРОБЕЦ.

По словам народного депутата, следствием такого многолетнего подхода к финансированию сферы здравоохранения стало то, что в настоящее время в Украине официально зарегистрировано более 150 тыс. ВИЧ-инфифированных, каждый шестой из которых – ребенок. «Реальные же цифры в разы более высокие. Кроме того, в Украине ежегодно регистрируется 165 тысяч новых случаев онкозаболеваний, а по количеству людей, больных туберкулезом (свыше 600 тыс.), наша страна попала в пятерку мировых лидеров. Это позорное лидерство», - отметила заместитель председателя “Единого Центра”.

По ее мнению, в безотлагательном лечении нуждается сама система здравоохранения. «Хронически больной системе не помогут фрагментарные инъекции наподобие «гриппозного» миллиарда. Правительство должно при доработке проекта бюджета на 2010 год не только пересмотреть расходы на здравоохранение, но и изменить сам подход к его финансированию. Медицинские учреждения нужно ориентировать не на содержание койко-мест, а на профилактику заболеваний. Только тогда у нас будет здравоохранение, а не бюро регистрации новых антирекордов по распространению инфекций», – сказала Л.ОРОБЕЦ.