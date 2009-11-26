В ЕЦ говорят, что у них не раскол, а живой диалог

Первый заместитель председателя партии «Единый Центр», народный депутат Украины Виктор ТОПОЛОВ указывает на беспочвенность заявлений о существовании противоречий в партии относительно участия в следующих президентских выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единого Центра».

По его словам, заявления в СМИ отдельных представителей «Единого Центра» о поддержке конкретного кандидата являются лишь внешними проявлениями демократичности партии. «В любом случае, окончательное решение примет съезд», - отметил В.ТОПОЛОВ.

При этом он заметил, что сейчас лидер «Единственного Центра» продолжает тур по регионам, и его встречи с коллегами показали, что внутри партии идет живой, открытый диалог. «При этом наши партийцы очень внимательно прислушиваются к аргументам партийного руководства, в частности Виктора БАЛОГИ и ориентируются на его позицию», - отметил В.ТОПОЛОВ.

Он заявил, что «Единый Центр» уже вплотную подошел к принятию окончательного решения о характере участия партии в выборах Президента Украины.

«Завершается дискуссия внутри партии, в которой активнейшее участие принимают наши партийцы из местных организаций по всей стране. Обсуждение того, каким образом и на чьей стороне наша политическая сила будет привлечена в избирательный процесс, весьма острое и принципиальное, поскольку речь идет о принятии сверхважного решения. Выражены разные, подчас диаметрально противоположные, рассуждения и предложения. Все они будут учтены при разработке проекта предложений для рассмотрения делегатами партийного съезда», - отметил В.ТОПОЛОВ.

При этом он отметил, что в основу дискуссии был положен анализ избирательных программ основных кандидатов с точки зрения перспектив развития общества и государства. Также учитывалось и то, насколько эффективными были главные претенденты на президентский пост в период их работы на высоких государственных должностях. “Сопоставления декларируемого и сделанного дало основания для выводов о том, в какой мере поддержка партией кого-то из кандидатов будет отвечать стратегическим интересам Украины, среди которых главные, – укрепление национальной государственности и развитие демократии”, - считает В.ТОПОЛОВ.

В то же время первый заместитель председателя «Единого Центра» категорически отверг все предположения о том, что партия вела переговоры о поддержке на выборах в обмен на должности в органах власти. «Это слишком примитивно, для политической силы это означает полный крах. Напротив, логика наших действий заключается в том, чтобы способствовать победе кандидата, который гарантирует свободный, демократический процесс в стране, и только в этом является залог сохранения партии как влиятельного субъекта реальной политики», - отметил В.ТОПОЛОВ.

Говоря о своих выводах от личного общения с многочисленными коллегами по партии, народный депутат сказал, что достаточно часто звучала мысль о целесообразности поддержки действующего Президента и объявленного им курса. В.ТОПОЛОВ назвал это «весомой деталью» при формировании конечной позиции «Единого Центра» на выборах главы государства.