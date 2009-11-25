У Литвина готовы отдать Тимошенко миллиард

Блок Литвина будет голосовать за преодоление вето на закон о выделении 1 миллиарда гривен на борьбу с эпидемией гриппа.

Об этом заявил депутат от Блока Литвина Олег Зарубинский в эфире 5 канала.

"Мы считаем, что надо быть последовательными и исходить из элементарного здравого смысла. Если мы буквально 20 дней назад проголосовали за законопроект, мы будем и сейчас его отстаивать", - подчеркнул он.

"Мы будем голосовать за то, чтобы был выделен миллиард на здравоохранение, и чтобы был выделен, прежде всего, на медицинское оборудование", - заявил депутат.

В то же время Зарубинский считает, что "истерика по поводу свиного гриппа является лишней и политизированной".

Отвечая на вопрос, подпишет ли спикер Владимир Литвин этот закон в случае преодоления парламентом президентского вето и отказа главы государства его подписать, депутат отметил: "Еще не было ни одного случая, когда Литвин нарушал действующее законодательство".

Кроме того, комментируя заявления Партии регионов о намерении отправить в отставку правительство Юлии Тимошенко, он сказал: "Если ставится вопрос об отставке правительства за месяц и две недели до выборов президента, у меня возникает вопрос - это пиар, или это реальная позиция для достижения результата".

"Если сами инициаторы отставки правительства за месяц до выборов, когда идут серьезные кризисные проблемы, понимают, что им это не удастся, для чего они это делают? Остается просто пиар", - считает Зарубинский.

Украинская правда